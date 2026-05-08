День Победы — главный праздник для трёх из четырёх россиян
Мурманская область. Арктика (16+)

Глава города Мурманска Иван Лебедев встретился с лидерами рыбохозяйственной отрасли

Рыбная индустрия — один из ключевых драйверов экономики столицы Кольского Заполярья. На её территории зарегистрировано свыше 100 предприятий, специализирующихся на добыче и переработке морских пород рыб и краба. 

Накануне глава города Мурманска Иван Лебедев провёл рабочую встречу с лидерами рыбохозяйственной отрасли региона в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия».

Ключевыми темами обсуждения стали перспективные планы развития рыбохозяйственной отрасли в столице Кольского Заполярья и взаимодействие бизнеса с городской администрацией.  

В открытом диалоге приняли участие председатель комитета по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска Андрей Варич, а также руководители и представители крупнейших предприятий отрасли — от ведущих холдингов до динамично развивающихся компаний. 

В 2025 году объём отгруженных товаров и оказанных услуг организаций в сфере рыболовства и рыбоводства достиг 104,1 млрд рублей, что превысило уровень 2024 года на 11%.

Основу пищевой промышленности составляет переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков. Крупнейшими предприятиями рыбопромышленного комплекса областного центра являются: ПАО «Мурманский траловый флот», ЗАО «Арктиксервис», АО «Карат-1», ООО «Антей Север», ООО «СЗРК-Мурманск», АО «Таурус», АО «Рыбпроминвест», ООО «Компания «Мурман СиФуд».

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32408&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
