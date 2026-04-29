Глава города Мурманска Иван Лебедев выступит с отчётом перед депутатами 14 мая

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 28 апреля глава города Мурманска Иван Лебедев принял участие в 22-м заседании Совета депутатов города Мурманска. Повестка дня включила в себя 16 вопросов, диапазон тематики которых весьма широк — от бюджетного процесса до наград.

Так, решено наградить почётным знаком «За заслуги перед городом Мурманском» Александра Масько, руководившего АО «Мурманский морской торговый порт» в 2012-2019 гг. В этот период градообразующее предприятие достигло больших успехов, в порту была создана система пылеветрозащиты, а в рамках партнёрских отношений с городом реализован ряд проектов по созданию комфортной городской среды, поддержке спорта и общественных организаций.

Один из вопросов повестки был посвящён изменениям в муниципальных правилах благоустройства, касающимся регулирования сферы использования средств индивидуальной мобильности. До конца лета 2026 года предоставление услуг и использование электросамокатов на территории города Мурманска получит чёткую законодательную базу.

Также на заседании Совет утвердил дату традиционного ежегодного отчёта главы города Мурманска: Иван Лебедев выступит перед депутатами с докладом о проделанной работе 14 мая.

Помимо этого, депутаты подержали инициативу Ивана Лебедева о создании мемориальной доски легендарному полярнику, руководителю Главсевморпути Ивану Дмитриевичу Папанину. В годы войны И.Д. Папанин жил и работал в Мурманске, появление памятного знака в одном из мест, непосредственно связанных с этими событиями, станет необходимым дополнением к установленному в 2003 году на перекрестке улиц Карла Маркса и Папанина бюсту дважды Героя Советского Союза.

