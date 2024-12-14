Глава города Мурманска принял участие в благотворительной акции

Маленьким пациентам, вынужденным встречать самый любимый в году праздник в стенах медицинских учреждений, а также ребятам, оставшимся без поддержки родителей в Мурманском центре социальной помощи семье и детям, будут переданы подарки от неравнодушных северян.

В столице Кольского Заполярья уже в восьмой раз проходит благотворительная акция «Подари детям счастье».

Вчера глава города Мурманска Юрий Сердечкин вместе с командой администрации города и подведомственных учреждений приняли участие в акции и принесли подарки в Молодёжный спортивный центр.

Как отмечает администрация города Мурманска, подарить детям радость, создав новогоднее чудо, может каждый желающий мурманчанин. Достаточно приобрести игрушку, набор для творчества или канцелярские принадлежности на любую сумму и оставить под ёлкой в любом из молодёжных центров города до 26 декабря:

- Молодёжный центр гражданских инициатив, ул. Софьи Перовской, 39;

- «СОПКИ». Центр профессионального развития молодежи, ул. Марата, 16;

- Центр творчества и социальной адаптации, ул. Капитана Маклакова, 25;

- Центр гражданско-патриотического воспитания, ул. Бондарная, 10а;

- Молодёжный культурный центр, ул. Ломоносова, 17/2;

- Центр психологической помощи молодёжи, пер. Якорный, 10;

- Центр развития волонтёрского движения, ул. Ломоносова, 17/1;

- Молодёжный спортивный центр, ул. Виктора Миронова, 8;

- Центр креативного развития молодёжи, ул. Шабалина, 39;

- Молодёжный центр профилактики, пр. Ледокольный, 7;

- администрация МАУ МП «Объединение молодёжных центров», ул. Марата, 21.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29041&page=1