Глава города Мурманска принял участие в благотворительной акции
Маленьким пациентам, вынужденным встречать самый любимый в году праздник в стенах медицинских учреждений, а также ребятам, оставшимся без поддержки родителей в Мурманском центре социальной помощи семье и детям, будут переданы подарки от неравнодушных северян.
В столице Кольского Заполярья уже в восьмой раз проходит благотворительная акция «Подари детям счастье».
Вчера глава города Мурманска Юрий Сердечкин вместе с командой администрации города и подведомственных учреждений приняли участие в акции и принесли подарки в Молодёжный спортивный центр.
Как отмечает администрация города Мурманска, подарить детям радость, создав новогоднее чудо, может каждый желающий мурманчанин. Достаточно приобрести игрушку, набор для творчества или канцелярские принадлежности на любую сумму и оставить под ёлкой в любом из молодёжных центров города до 26 декабря:
- Молодёжный центр гражданских инициатив, ул. Софьи Перовской, 39;
- «СОПКИ». Центр профессионального развития молодежи, ул. Марата, 16;
- Центр творчества и социальной адаптации, ул. Капитана Маклакова, 25;
- Центр гражданско-патриотического воспитания, ул. Бондарная, 10а;
- Молодёжный культурный центр, ул. Ломоносова, 17/2;
- Центр психологической помощи молодёжи, пер. Якорный, 10;
- Центр развития волонтёрского движения, ул. Ломоносова, 17/1;
- Молодёжный спортивный центр, ул. Виктора Миронова, 8;
- Центр креативного развития молодёжи, ул. Шабалина, 39;
- Молодёжный центр профилактики, пр. Ледокольный, 7;
- администрация МАУ МП «Объединение молодёжных центров», ул. Марата, 21.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29041&page=1