Копаемся в своей истории и присматриваемся к Марсу: учёные пытаются прочитать древние папирусы Геркуланума, а исследователи из Имперского колледжа Лондона обнаружили причину марсотрясенияМарина Табейкина: осознанность – это великая сила, или Я хорошо понимаю себя
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.03.25 11:00

Глава города Мурманска вручил призы победителям конкурса «Чистый двор»

В администрации города Мурманска вчера состоялось совещание главы города Мурманска Юрия Сердечкина с руководителями управляющих организаций областного центра. В рамках встречи Юрий Сердечкин вручил победителям конкурса «Чистый двор» документы на ручные снегоуборочные машины. Новая техника была вручена 15 лучшим участникам.

№п/п

Наименование участника

Адрес

Объекта конкурса

1

ООО «УК «Наше Заполярье»

Новое Плато, 9

2

ТСН «Гармония»

Крупской, 5

3

ООО «УК Ваш Дом»

Гаджиева, 8

4

ООО «Жилспецстрой»

Северный проезд, 21

5

ООО «ТехСервис Плюс»

Ледокольный, 19

6

ООО «УК Сияние Росляково»

Советская, 13

7

ООО «УК «Восточная»

Мира, 4/1

8

ООО «УК «Мурманремстрой»

Достоевского, 28

9

ЖСК «Мурманск 85-10»

Скальная, 20

10

ООО «РИКДОМ»

З. Космодемьянской, 11

11

ООО «Линия Севера»

Старостина, 8

12

ООО «Полярная Сова»

Бабикова, 12

13

ТСЖ «Цитадель-2»

Карла Маркса, 39

14

ООО «Севжилсервис»

Героев-североморцев, 7/2

15

ООО «Городская служба

жилищных решений»

Бабикова, 4

 

В течение месяца работу УК оценивала специальная комиссия дважды в неделю по четырём критериям: очистка дворовой территории от снега, очистка входных групп, отсутствие складированного снега и подсыпка территории. Также при подведении итогов учитывалось мнение жителей. Мурманчане голосовали на портале «Наш Север» за лучшую УК.

Также на совещании обсуждались текущие проблемы, с которыми приходится сталкиваться в работе, взаимодействие с окружными администрациями и региональным оператором по вывозу ТКО.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29469&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители Мурманской области меньше других россиян уверены в отличных перспективах для своей карьеры
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Более 79 тысяч северян выбрали электронную трудовую книжку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Королева и завоеватель». Художественный сериал, 12 серия (16+)20:20«Орел и решка». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Регулятор выяснил, почему заёмщики не читают договоры-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 56 копеек, евро теряет 47 копеек-PRO Энергетику (18+)В Полярных Зорях состоялся круглый стол по проекту повышения мощности энергоблока №3 Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 и 3 марта-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика