Глава города Мурманска вручил призы победителям конкурса «Чистый двор»

В администрации города Мурманска вчера состоялось совещание главы города Мурманска Юрия Сердечкина с руководителями управляющих организаций областного центра. В рамках встречи Юрий Сердечкин вручил победителям конкурса «Чистый двор» документы на ручные снегоуборочные машины. Новая техника была вручена 15 лучшим участникам.

№п/п Наименование участника Адрес Объекта конкурса 1 ООО «УК «Наше Заполярье» Новое Плато, 9 2 ТСН «Гармония» Крупской, 5 3 ООО «УК Ваш Дом» Гаджиева, 8 4 ООО «Жилспецстрой» Северный проезд, 21 5 ООО «ТехСервис Плюс» Ледокольный, 19 6 ООО «УК Сияние Росляково» Советская, 13 7 ООО «УК «Восточная» Мира, 4/1 8 ООО «УК «Мурманремстрой» Достоевского, 28 9 ЖСК «Мурманск 85-10» Скальная, 20 10 ООО «РИКДОМ» З. Космодемьянской, 11 11 ООО «Линия Севера» Старостина, 8 12 ООО «Полярная Сова» Бабикова, 12 13 ТСЖ «Цитадель-2» Карла Маркса, 39 14 ООО «Севжилсервис» Героев-североморцев, 7/2 15 ООО «Городская служба жилищных решений» Бабикова, 4

В течение месяца работу УК оценивала специальная комиссия дважды в неделю по четырём критериям: очистка дворовой территории от снега, очистка входных групп, отсутствие складированного снега и подсыпка территории. Также при подведении итогов учитывалось мнение жителей. Мурманчане голосовали на портале «Наш Север» за лучшую УК.

Также на совещании обсуждались текущие проблемы, с которыми приходится сталкиваться в работе, взаимодействие с окружными администрациями и региональным оператором по вывозу ТКО.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29469&page=1