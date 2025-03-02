Глава города Мурманска вручил призы победителям конкурса «Чистый двор»
В администрации города Мурманска вчера состоялось совещание главы города Мурманска Юрия Сердечкина с руководителями управляющих организаций областного центра. В рамках встречи Юрий Сердечкин вручил победителям конкурса «Чистый двор» документы на ручные снегоуборочные машины. Новая техника была вручена 15 лучшим участникам.
|
№п/п
|
Наименование участника
|
Адрес
Объекта конкурса
|
1
|
ООО «УК «Наше Заполярье»
|
Новое Плато, 9
|
2
|
ТСН «Гармония»
|
Крупской, 5
|
3
|
ООО «УК Ваш Дом»
|
Гаджиева, 8
|
4
|
ООО «Жилспецстрой»
|
Северный проезд, 21
|
5
|
ООО «ТехСервис Плюс»
|
Ледокольный, 19
|
6
|
ООО «УК Сияние Росляково»
|
Советская, 13
|
7
|
ООО «УК «Восточная»
|
Мира, 4/1
|
8
|
ООО «УК «Мурманремстрой»
|
Достоевского, 28
|
9
|
ЖСК «Мурманск 85-10»
|
Скальная, 20
|
10
|
ООО «РИКДОМ»
|
З. Космодемьянской, 11
|
11
|
ООО «Линия Севера»
|
Старостина, 8
|
12
|
ООО «Полярная Сова»
|
Бабикова, 12
|
13
|
ТСЖ «Цитадель-2»
|
Карла Маркса, 39
|
14
|
ООО «Севжилсервис»
|
Героев-североморцев, 7/2
|
15
|
ООО «Городская служба
жилищных решений»
|
Бабикова, 4
В течение месяца работу УК оценивала специальная комиссия дважды в неделю по четырём критериям: очистка дворовой территории от снега, очистка входных групп, отсутствие складированного снега и подсыпка территории. Также при подведении итогов учитывалось мнение жителей. Мурманчане голосовали на портале «Наш Север» за лучшую УК.
Также на совещании обсуждались текущие проблемы, с которыми приходится сталкиваться в работе, взаимодействие с окружными администрациями и региональным оператором по вывозу ТКО.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29469&page=1