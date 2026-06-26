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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.26 11:00

Глава города Мурманска встретился с лучшими выпускниками областного центра

Вчера в администрации столицы Кольского Заполярья состоялась торжественная встреча главы города Мурманска Ивана Лебедева с выпускниками, продемонстрировавшими выдающиеся успехи по итогам 2025–2026 учебного года. В мероприятии приняли участие 26 молодых мурманчан, в числе которых — 6 ребят, получивших максимальные 100 баллов на ЕГЭ.

В преддверии 110‑летия города Мурманска глава города подчеркнул важность поддержки одарённой молодёжи. Среди приглашённых — стобалльники: Софья Перфилова, Роман Шеин, Ева Акрытова, Никита Каиров, Алиса Клеянова и Артем Горбунов, а также победители всероссийских олимпиад по физике, истории и иностранным языкам, активные участники научных конференций МИФИ и «Сириуса», талантливые спортсмены и разработчики IT‑проектов.

«Такие ребята — гордость нашего города. Их умение воплощать смелые идеи, будь то собственные цифровые проекты или победы в масштабных культурных проектах, доказывает, что у Мурманска прекрасное будущее», — отметил Иван Лебедев.

В завершение встречи глава города вручил выпускникам дипломы и памятные медали — как знак признания их академических и творческих достижений.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32713&page=1

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