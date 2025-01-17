Глава города Мурманска встретился с жителями Октябрьского округа

Встреча состоялась во дворе домов №№ 19 и 21 по проспекту Ленина. Ранее в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» на придомовой территории было заменено асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров, установлено игровое оборудование, освещение, новая контейнерная площадка. На встрече северяне озвучили ряд недочётов, которые остались после ремонта.

Также обсуждали судьбу старой детской площадки, которая находится по соседству — в районе дома №25 по проспекту Ленина. Сегодня она не востребована. Глава города Юрий Сердечкин поручил управлению Октябрьского округа совместно с управляющей организацией и жителями близлежащих домов решить, что северяне хотят видеть на этом участке.

Среди прочих тем, которые сегодня были подняты северянами, — ямочный и капитальный ремонты дворов, возможность участия в инициативных программах, дератизация, уборка городских улиц и дворов от снега, складирование и вывоз мусора и другие.

— Спасибо мурманчанам, пришедшим на встречу, за ответственное отношению к своим дворам, внимательность и желание сделать городские территории комфортнее, — отметил глава города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29193&page=1