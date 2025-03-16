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Мурманская область. Арктика (16+)16.03.25 16:00

Глава города Мурманска Юрий Сердечкин встретился с жителями

В пятницу, 14 марта, во дворе дома №4 по улице Беринга собрались жители 305-го микрорайона Мурманска. О выезде во двор главу города Юрия Сердечкина попросили жители Первомайского округа на встрече, состоявшейся 2 марта.

«Отмечу инициативность и активность людей, пришедших на встречу. Северяне обратили внимание на необходимость ремонта детской площадки в районе дома №2 по улице Беринга, обустройства прогулочной зоны и тротуаров во дворах, - сообщил на своей страничке в соцсети «ВК» глава города. - Жители рассказали, что уже участвовали в конкурсе «На Севере - твой проект», но им не хватило немного голосов соседей, а вот в рамках проекта «Инициативы двора» удалось решить некоторые задачи.

Также на улице Беринга, 2 хотят сократить зелёную зону в пользу тротуара, чтобы при этом не сузить проезжую часть. Сейчас мурманчане вынуждены ходить по дороге, особенно это сложно зимой и в межсезонье.

Основной проблемой является транспорт, сокращающий путь через арку по дворам. На этом участке мы ранее установили искусственную неровность для регулирования скорости движения автомобилей. Однако, как рассказали жители, проблема до конца не решена. Когда позволят погодные условия, посмотрим, как правильно организовать работу светофорного объекта, чтобы распределить транспортный поток.

За два часа обошли весь двор самого большого дома в России. Жители 305-го микрорайона рассказали о том, что асфальтобетонное покрытие проезжей части во дворах давно нуждается в капитальном ремонте. Согласен, что для такой большой территории важен комплексный подход.

Поговорили и о планах по преображению микрорайона. Большую активность в этом вопросе проявил депутат Совета депутатов города Мурманска Виталий Егоров. На встрече он передал пакет предложений по благоустройству. Как будет готова общая концепция, обязательно обсудим её с жителями.

Ещё одной важной проблемой поделилась жительница дома №14 по улице Беринга, воспитывающая ребёнка с инвалидностью. В наши снежные зимы с перепадами температур семьям с особенными детьми сложнее других добираться до остановки общественного транспорта и даже в ближайший филиал школы №27.

Поручил комитету по развитию городского хозяйства приоритизировать дороги и подходы к соцучреждениям, чтобы уборка от снега на этих объектах велась в первоочередном порядке».

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29564&page=1

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