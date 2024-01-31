Глава города Полярные Зори Максим Пухов рассказал о реализации на территории муниципалитета стратегического плана «На Севере – жить»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 30 января в городе атомщиков состоялось выездное заседание правительства Мурманской области, в ходе которого о реализации стратегического плана «На Севере – жить» на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией рассказал глава города Максим Пухов.

За 5 лет на территории муниципалитета благоустроено 39 дворовых и 10 общественных территорий, обновлено девять детских площадок, реализовано два проекта-победителя всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и восемь инициативных проектов. За эти годы заасфальтировано порядка 85 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Капитально отремонтировано 34 МКД и приведено в порядок 114 подъездов.

Активно модернизируются образовательные учреждения с помощью обновления школьных пространств в рамках программы «Арктическая школа» и «Уникум», а также создания современных центров образования «Точка роста» в каждой школе муниципалитета. 100% школ внедрили в меню блюда из оленины, северной ягоды и рыбы.

Максим Пухов также рассказал о работе нового спортивного молодёжного пространства «СОПКИ.СПОРТ» и «Лыжной базы». На текущий момент доля населения, которая систематически занимается спортом в городе Полярные Зори составляет 51,6%.

Для молодёжи открылся и активно работает «Добро.Центр», в этом году планируется открытие ещё одного молодёжного пространства «СОПКИ». Открыто пять первичных отделений «Движения первых». Официально зарегистрировано 427 волонтёров, но вовлечено в добровольческую деятельность гораздо больше.

В большом зале Дворца культуры города Полярные Зори капитально отремонтирован зрительный зал. Количество людей, которые стали посещать культурно-массовые мероприятия, увеличилось. С 2020 года в н.п. Африканда на средства гранта министерства по внутренней политике Мурманской области проводится областной семейный фестиваль «АФРИКАНДА-ФЕСТ. КОЛЬСКИЕ РЕМЁСЛА», который собрал 890 участников и посетителей.

Отдельное внимание уделяется социальной поддержке и помощи молодым и многодетным семьям. Социальные выплаты для приобретения жилья получила 41 молодая семья, все они уже стали собственниками квартир. Единовременную денежную выплату получили восемь многодетных семей.

В муниципалитете успешно реализуется государственная мера поддержки «Социальный контракт». Только в этом году за оказанием такой социальной помощи обратилось 17 человек. Проект «Работа рядом» также успешно зарекомендовал себя среди полярнозоринцев. За 5 лет к проекту присоединилось 509 человек.

Три полярнозоринских предпринимателя получили грант в рамках программы «Губернаторский старт» на поддержку и реализацию своих проектов: «Логопедический кабинет», «Кабинет Татарской» и студия танца «Пространство».

Важнейшим аспектом в развитии муниципалитета является сотрудничество в рамках соглашения между правительством Мурманской области и Госкорпорацией «Росатом», в рамках которого с 2019 по 2023 годы успешно реализовано 72 мероприятия.

Особое внимание уделяется развитию сферы здравоохранения. С 2021 года по программе «Модернизация первичного звена 2021-2024 гг.» в МСЧ №118 города Полярные Зори проведены работы по капитальному ремонту второго этажа здания женской консультации, зубопротезной лаборатории, отделения стоматологии, помещений второго этажа поликлиники и выборочный капитальный ремонт помещений второго этажа главного корпуса. В 2023 году медико-санитарная часть №118 пополнилась 13 новыми специалистами.

«Безусловно у нас есть проблемные зоны и болевые точки, которые у нас на постоянном контроле. Но я хочу выразить признательность и вам, Андрей Владимирович, и всем членам правительства Мурманской области за наше плодотворное сотрудничество и конструктивную совместную работу. Благодаря этому слаженному взаимодействию нам действительно удается решать очень большие, сложные и важные задачи. Спасибо огромное за поддержку города Полярные Зори, а мы, в свою очередь, примем все необходимые меры для того, чтобы и дальше обеспечивать социально-экономическое развитие и стабильность на территории нашего муниципального образования», – сказал Максим Пухов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона в свою очередь положительно оценил открытость главы и команды администрации к вопросам и проблемам жителей.

«Я сегодня пообщался не с одним десятком людей в разных форматах. На вопрос меняется ли город, очень приятно было услышать однозначное «да». Поэтому нам всем приятно помогать и видеть, что всё идёт в дело. Результат совершенно очевиден, поэтому команде муниципалитета спасибо за то, что работа чётко налажена», – отметил Андрей Чибис.

Также губернатор Мурманской области обозначил несколько замечаний от жителей и попросил разобраться с ними в кратчайшие сроки.

Фото: https://gov-murman.ru