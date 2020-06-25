Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев принял участие в прямом эфире, организованном Молодёжным советом, и ответил на самые актуальные вопросы, интересующие молодое поколение мурманчан.

– Молодёжь Мурманска – талантливая, яркая и очень активная, которая участвует во всех отраслях нашей жизни, поэтому очень важно учитывать их точку зрения, – отметил Андрей Сысоев.

Молодёжный совет при администрации города Мурманска был сформирован 27 июня 2018 года. В его состав входят представители молодежных общественных объединений, профсоюзных организаций, молодёжных советов организаций, учреждений и предприятий.

В ходе эфира удалось обсудить вопросы волонтёрского движения, развития заполярной столицы, трудоустройства и многое другое.

Глава города поздравил всех юношей и девушек с наступающим Днём молодёжи и поблагодарил за волонтёрскую помощь, оказываемую в период пандемии, тем, кто этом нуждается.