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Мурманская область. Арктика (16+)27.02.25 10:15

Глава города Юрий Сердечкин провёл встречу с мурманчанами

Диалог состоялся вчера вечером во дворе дома №10 на улице Привокзальной. На встрече также присутствовал депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Тян.

Участники встречи рассказали главе города Мурманска Юрию Сердечкину о проблеме регулярного затопления подвала дома из-за неудовлетворительного состояния системы канализации.

Также обсудили необходимость обустроить крытую контейнерную площадку в таком месте, чтобы обеспечить беспрепятственный подъезд техники регионального оператора по вывозу ТКО.

«По просьбе мурманчан на фасадах были установлены светильники. На встрече жильцы обратили внимание, что часть из них разместили некорректно, написал в телеграм-канале глава города, - поправим. Также мурманчане предлагают поддержать тех, кто самостоятельно занимается благоустройством придомовых территорий, разбивая клумбы и высаживая растения. Вместе с коллегами обсудим механизм предоставления грунта самым активным северянам».

Будущее состояние асфальтового покрытия придомовых территорий – в руках самих жильцов. Дворы домов №№2 и 20 по улице Привокзальной и домов №№18, 24 по ул. Коминтерна в этом году вошли в список территорий на проведение ямочного ремонта в рамках плана «На Севере – жить!». На портале «Наш Север» до 28 февраля идёт голосование. В программу войдут территории, набравшие наибольшее количество голосов.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29444&page=1

 

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