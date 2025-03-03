Глава города Юрий Сердечкин провёл встречу с жителями Первомайского округа

Площадкой очередной встречи главы города Мурманска Юрия Сердечкина с мурманчанами в воскресенье, 2 марта, стал зал управления Первомайского округа. В диалоге с жителями помимо главы города и руководителей профильных комитетов администрации приняли участие представители региональных органов власти. В откровенном разговоре, который занял более двух с половиной часов, было поднято множество вопросов, от точечных до общегородских.

«Много времени уделили обсуждению программы расселения ветхого и аварийного жилья, - написал Юрий Сердечкин на своей страничке в соцсети «ВКонтакте». - Отмечу, что каждый случай - индивидуальный, подвижки в нашей работе по этому направлению есть. Этому способствует перезапуск жилищного строительства, стартовавший в Мурманской области пару лет назад. Совсем недавно, например, ключи от новых квартир в построенном доме на улице Полярные Зори получили семьи, ожидавшие расселения из аварийного фонда».

Ожидаемо одной из самых резонансных тем стала уборка улиц и дворов от снега. Глава города подчеркнул: муниципальное Управление дорожного хозяйства в условиях экстремально снежной зимы прикладывает все усилия, чтобы не допустить заторов на городских улицах. Что же касается дворов, то на эти участки техника УДХ заходит лишь в исключительных случаях, поскольку содержание придомовых территорий – задача управляющих организаций.

Неоднократно в течение беседы горожане затрагивали проблемы отдельных домов.

Сразу несколько вопросов по поводу благоустройства придомовой территории и содержания общего имущества подняли жители микрорайона №305, представляющего собой единый комплекс зданий и известного как самый длинный дом в России. Юрий Сердечкин пообещал в самом скором времени провести выездную встречу с жителями по улице Беринга, 4.

Также были затронуты темы переселения горожан из ветхого и аварийного жилья, конкретных случаев неисполнения управляющими компаниями своих обязанностей, обсудили и предложения по благоустройству. По словам Юрия Сердечкина, эффективными инструментами для северян остаются проекты: «Инициативы двора» и «На Севере - твой проект».

Также глава города ещё раз напомнил владельцам гаражей, что после решения губернатора Мурманской области Андрея Чибиса об ограничении роста стоимости аренды земли в 10%, начисления подвергнутся перерасчёту.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29473&page=1