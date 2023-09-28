Глава государства поручил компенсировать Мурманской области расходы на мазут

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в режиме ВКС Президент Владимир Путин провёл совещание с членами правительства России по ситуации с ценами на топливо. Участие принял также губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

На совещании было отмечено, что в связи с ростом цен до конца 2023 года Мурманская область дополнительно потратит 11 млрд рублей на его закупку. Глава государства поручил компенсировать региону расходы на мазут.

«То, что Мурманская область заработала – у них дополнительные доходы есть 9 млрд рублей, – молодцы, значит команда хорошо работает. Но на мазуте они потеряют не 9, а 11 млрд рублей – по предварительным подсчётам. Надо смотреть, как им помочь. Федеральный бюджет получает доход от цен на нефть, а они нет. Они поработали, заработали хорошо. Пожалуйста, вместе с коллегами из регионов посмотрите варианты», – обратился Владимир Путин к коллегам из правительства России.

Комментируя итоги совещания, губернатор Андрей Чибис отметил, что без поддержки федерального бюджета наши дополнительные затраты на прохождение всего текущего отопительного сезона 2023/2024гг. составят более 21 млрд рублей.

«С коллегами из правительства страны мы рассматривали разные варианты, как сократить издержки нашего бюджета на мазут, пока не будет построен газопровод. Огромная благодарность Президенту России, что после того, как мы обсудили это на двусторонней встрече, он поддержал нас в этом крайне больном вопросе. Глава государства поручил правительству поддержать Мурманскую область и выделить соответствующую финансовую поддержку, чтобы деньги, которые мы получаем в качестве налогов, мы могли тратить на другие важные направления развития региона: образование, здравоохранение, благоустройство», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, вопрос компенсации стоимости мазута Мурманской области системно прорабатывался главой региона Андреем Чибисом в рамках официальных мероприятий с членами правительства России, а также обсуждался в ходе двусторонней встречи с президентом, которая состоялась в рамках визита Владимира Путина в Мурманскую область в июле.

Кроме того, важно отметить, что тарифы для населения не растут пропорционально росту стоимости мазута. Все издержки по росту цен берет на себя региональный бюджет Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru