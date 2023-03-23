Глава государства Владимир Путин наградил руководителя ансамбля танца «Радость» областной «Кировки» премией Президента в области литературы и искусства

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, художественный руководитель заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость» областного Дворца культуры имени С.М. Кирова Лариса Феоктистова стала лауреатом премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Почётное звание лауреата президентской премии присвоено за вклад в эстетическое и патриотическое воспитание детей и подростков в районах базирования Военно-морского флота, об этом говорится в указе Президента Российской Федерации. Торжественное вручение состоялось 22 марта в Москве.

«С танцем связана жизнь и двух лауреатов премии за творчество, посвящённое детям и юношеству. Виктор Павлович Гоцуленко и Лариса Фёдоровна Феоктистова – создатели и бессменные руководители двух танцевальных ансамблей, которые носят одинаковое, очень доброе название – «Радость». Уже несколько десятилетий они занимаются сохранением и популяризацией среди детей народной хореографии. Их коллективы – один в Крыму, на юге, другой на севере, на Кольском полуострове, в Мурманске это востребованные школы эстетического и духовного развития, обучение в них прошли уже более шести тысяч ребят», – подчеркнул Президент России Владимир Путин во время церемонии награждения.

Лариса Феоктистова поблагодарила главу государства за высокую оценку.

«Эта награда – признание не только профессионализма нашего народного творчества ансамбля танца «Радость», но и высокого уровня развития сферы культуры всей Мурманской области. Благодарю коллег, обучающих детей танцевать и воспитывающих в них чувство патриотизма, а также всех ребят, которые прошли и проходят школу жизни в ансамбле», – отметила педагог.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Лариса Фёдоровна Феоктистова – заслуженный работник культуры РСФСР и лауреат премии Правительства Российской Федерации «Душа России», ее профессиональные и творческие достижения неоднократно отмечались региональными наградами. В Мурманск Лариса Феоктистова приехала в 1967 году после окончания хореографического отделения Куйбышевского культпросветучилища. Будучи основателем ансамбля танца «Радость», она внесла огромный вклад в развитие культуры Мурманской области – за годы своей творческой деятельности превратила ансамбль в мощный, жизнеспособный, постоянно развивающийся творческий коллектив, который в настоящее время насчитывает более 300 воспитанников разного возраста. Участники ансамбля ведут активную концертную и гастрольную деятельность, являясь постоянными участниками региональных мероприятий, творческих программ торжественных приёмов, социально значимых мероприятий города и области, культурных программ международных мероприятий, проводимых в Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru