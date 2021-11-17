Глава ГТЛК Евгений Дитрих рассказал вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину о строительстве порта «Лавна»

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе выставки-форума «Транспорт России» ознакомился с ходом реализации проекта АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) по созданию универсального порта «Лавна».

Генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих рассказал вице-премьеру о ходе строительства объекта и планах по формированию контейнерного терминала.

ГТЛК развивает транспортную инфраструктуру России не только как лизингодатель, но и инвестор. В зоне ответственности компании – строительство морского торгового порта «Лавна» в Мурманской области. Проект входит в число приоритетных направлений Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

«Лавна» – первая в России портовая концессия. ГТЛК сыграла ключевую роль в структурировании проекта и заключении концессионного соглашения.

В 2021 году проект получил новую жизнь. В августе был подписан договор на перевалку угля на принципах take-or-pay, обеспечивающий грузовую базу в объеме 18 млн тонн угля в год до 2043 года. Это уникальный для российского рынка опыт, когда take-or-pay заключается на столь длительный период в отношении еще не построенного терминала.

«В сентябре возобновилось активное строительство после перерыва, вызванного пандемией. Сроки ввода объектов синхронизированы со всеми сторонами. Мы рассчитываем начать перевалку в 2023 году», – рассказал Евгений Дитрих.

Принято принципиальное решение, что порт будет универсальным. Так, на первом этапе предусмотрено строительство угольного терминала, на втором – предполагается строительство контейнерного терминала для перевалки контейнеров и генеральных грузов.

«Проект является экономически эффективным на каждом из этапов его развития. Наша модель учитывает актуальные тенденции по декарбонизации. Три основных преимущества «Лавны» – это глубоководный порт, незамерзающий, с прямым выходом к нейтральным водам. По нашим оценкам, порт может быть задействован в транзитных и экспортно-импортных перевозках по Северному морскому пути, что позволит достичь поставленной Президентом РФ цели по достижению уровня в 80 млн тонн перевезенных грузов к 2024 году», – добавил глава ГТЛК.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, реализация проекта будет способствовать переориентации грузовой базы российских экспортеров из портов Прибалтики. Прогнозируемый общий объем налоговых отчислений до 2043 года составит более 60 млрд рублей. Работа комплекса позволит создать 10 тысяч новых рабочих мест.