Глава Кольского района Александр Лихолат доложил об отработке замечаний по итогам выезда губернаторского контроля

Глава Кольского района Александр Лихолат 21 октября доложил на оперативном совещании губернатору Андрею Чибису об устранении замечаний, выявленных по итогам выезда губернаторского контроля, который состоялся 9 октября.

Комиссия осмотрела в Кольском районе более 100 объектов, построенных или модернизированных в рамках стратегического плана «На Севере – жить» в 2024 году, а также оценила состояние улично-дорожной сети, детских и спортивных площадок, общественных территорий. По итогам проверки было выявлено несколько недочётов.

«На Поморской набережной в Коле отремонтированы качели и урна. На улице Зелёной в Зверосовхозе убран мусор и покрышки. Там же обустроена новая площадка для сбора ТКО, установлены пластиковые контейнеры, оборудовано уличное освещение. Все замечания оперативно отработаны», – отметил Александр Лихолат.

Глава Кольского района поблагодарил сотрудников губернаторского контроля за обратную связь, которая помогает муниципалитету сохранять порядок, а также правительство Мурманской области и губернатора Андрея Чибиса за поддержку и положительные изменения, которые произошли в районе за последние годы: за создание современных объектов и новые возможности для жителей.

Фото: https://vk.com/akolr51?z=photo-152984073_457278508%2Falbum-152984073_305981851%2Frev