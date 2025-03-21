Глава комитета Совета Федерации по экономической политике предлагает продлить срок лицензий на геологические изучения в Арктике

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову с предложением продлить до девяти лет срок действия лицензий для компаний, занимающихся геологическим исследованием месторождений в Арктической зоне. В настоящее время лицензия действует семь лет.

«Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Компании, работающие на месторождениях, попали под санкционное давление недружественных государств. Ужесточился, а в ряде случаев отрезан доступ к программному обеспечению, технологиям и оборудованию для производства геологоразведочных работ, в отношении которого не произошло импортозамещения. Существенно увеличились логистические цепочки и сроки обязательств поставщиков и подрядчиков недропользователей, что не позволяет в заложенные сроки обеспечить производство геологоразведки в заданных объемах и приращение минерально-сырьевой базы», — указывает в письме Андрей Кутепов.

В связи с этим, сенатор предлагает Денису Мантурову рассмотреть вопрос об изменении срока действия лицензии на геологическое изучение в Арктической зоне с 7 до 9 лет, а при изучении морских участков недр — до 10 лет.

Предложение было выработано по итогам совещания на тему «Вопросы лицензирования пользования недрами», которое состоялось в декабре 2024 года, и где был выявлен ряд вопросов, требующих рассмотрения с целью обеспечения деятельности в сфере недропользования.