Глава Ковдорского округа Сергей Сомов поблагодарил губернатора Андрея Чибиса за содействие в развитии Ковдорского округа

По итогам рабочей поездки в Ковдор, которая состоялась 14 марта, губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с главой Ковдорского округа Сергеем Сомовым, отметив, что руководство муниципалитета показывает высокую эффективность работы – об этом говорят сами ковдорчане.

«Абсолютно поддерживаю мнение жителей, что Ковдорский округ меняется к лучшему. Хочу поблагодарить всю команду муниципалитета – благодаря их усилиям каждый рубль идёт в дело. Несмотря на ограничения, коллеги честно работают и открыто общаются с ковдорчанами, решая насущные проблемы. Мы обязательно обсудим все поднятые вопросы и найдём решения», – подчеркнул глава региона.

В ходе встречи глава региона обратил внимание Сергея Сомова на вопросы жителей, касающиеся повышения эффективности учреждений дошкольного образования, а также отметил правильное взаимодействие правительства Мурманской области, муниципалитета и градообразующего предприятия.

«Мы продолжаем выполнять все поставленные перед нами задачи. Как уже было отмечено, ни один проект не заморожен и не отменён. Уверен, что совместными усилиями мы и дальше будем двигаться в правильном направлении. Компания «ЕвроХим» оказывает нам поддержку. Каждый сложный вопрос находится под моим личным контролем и моих коллег», – отметил глава Ковдорского округа.

Также Сергей Сомов поблагодарил губернатора за содействие в развитии округа, добавив, что все прозвучавшие обращения горожан были приняты в работу.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/