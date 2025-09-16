Глава Ловозерского округа Евгений Магомаев доложил об отработке замечаний по итогам выезда комиссии «Губернаторский контроль»

Вчера на оперативном совещании глава Ловозерского округа Евгений Магомаев доложил губернатору Андрею Чибису об устранении замечаний, выявленных по итогам выезда «Губернаторского контроля».

Напомним, что 4 сентября «Губернаторский контроль» в Ловозерском округе проверил состояние объектов, реализованных в рамках плана «На Севере – жить!» и общественных территорий. Так, на детской площадке в Ревде (переулок Вебера, 6), демонтирована игровая конструкция, повреждены тренажеры; на ул. Металлургов протекает навес и также сломаны тренажёры.

Часть выявленных в ходе проверки замечаний на данный момент устранена. Ожидается поставка новых игровых элементов взамен демонтированных на детской площадке в Ревде. Работы проведены оперативно, их результат взят на личный контроль главой Ловозерского округа Евгением Магомаевым.

«Что касается благоустройства парка-сквера в селе Ловозеро, то на данном этапе работы выполняются в полном объёме и в соответствии с утвержденным графиком. Техническая готовность объекта на сегодняшний день составляет 72%. Реализация проекта продолжается в плановом режиме», – доложил глава округа.

Губернатор поручил усилить контроль над ходом работ по благоустройству парка-сквера.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553427/#&gid=1&pid=1