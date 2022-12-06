Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Андрей Чибис обсудили вопросы арктической безопасности

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера Мурманскую область посетил глава МЧС России Александр Куренков. Главная цель – оценить уровень защищенности населения и территорий в Кольском Заполярье. Особое внимание уделено вопросам обеспечения безопасности деятельности ФГУП «Атомфлот», обладающего единственным в мире атомным ледокольным флотом.

Александр Куренков и губернатор Андрей Чибис посетили атомный ледокол «Ямал». На нём установлены новейшие средства радиосвязи и электрорадионавигации: спутниковые радиотелеграфная и радиотелеграфнотелефонная установки средних, коротких, промежуточных и ультракоротких волн, станция коллективного приема телевидения «Экран-М1», комплекс телевещательной аппаратуры «Глобус-4», средство автоматической радиолокационной прокладки, гирокомпас, радиопеленгатор, эхолот, электрический лаг, переносные шлюпочные радиостанции и другие приборы связи.

Также глава МЧС и губернатор осмотрели Специальное управление ФПС №48 МЧС России. Она создана для организации и профилактики тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Атомфлота. В пожарно-спасательной части работают 89 человек. Ежедневно на боевое дежурство заступает не менее 10 сотрудников, шесть из которых газодымозащитники. Группа профилактики пожаров состоит из 11 инспекторов. На вооружении подразделения находятся 4 основных и один специальный пожарный автомобиль.

«Сегодня в рамках работы по реализации Северного морского пути и подготовки Арктических спасательных центров посетил Мурманскую области. Здесь уже проводятся необходимые процедуры по приобретению вертолётов. И сегодня в первую очередь цель моего визита – наладить быт тем вертолётчикам и тем специалистам, которые будут обслуживать эту технику, эксплуатировать её. Хочу поблагодарить правительство Мурманской области за содействие в работе», – сказал Александр Куренков.

Андрей Чибис отметил, что со стороны региональной власти проведена работа по организации жилья для пилотов, в плотной связке налажено взаимодействие со спасателями МЧС. Глава региона поблагодарил министра за внимание к региону.

«В нашей большой эффективной команде создан единый рабочий механизм. Сегодня мы пообщались с ребятами, которые каждый день рискуют своей жизнью, спасая других людей. Конечно, в первую очередь спасатели рассказали о технике и снаряжении, которое сегодня необходимо для комфортной работы. В части глобального развития Арктики отмечу, что в рамках рабочей группы, которая создана по поручению Президента Российской Федерации, вопросы безопасности и инфраструктуры для развития всех субъектов, которые проходят вдоль трассы Северного морского пути являются одними из приоритетных для нас», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru