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Мурманская область. Арктика (16+)06.12.22 15:30

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручили награды спасателям и волонтёрам

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и губернатор Андрей Чибис вручили награды сотрудникам Главного управления МЧС России по Мурманской области и волонтёрам. Церемония, приуроченная ко Дню добровольца, прошла на территории Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России в рамках рабочего визита главы МЧС в регион.

«Коллеги, я очень благодарен всем вам – тем, кто живёт сердцем, кто дышит проблемами, которые мы решаем. Я считаю, что МЧС – это настоящее министерство добра. И большая благодарность волонтерам. Спасибо за ваше неравнодушие. Вы делаете очень важное дело для всех без исключения, особенно для людей, оказавшихся, казалось бы, в безвыходной ситуации. Спасибо вам за героический труд», – подчеркнул Александр Куренков. Он вручил медали МЧС России «За безупречную службу», «За содружество во имя спасения», «За пропаганду спасательного дела» и «За спасение на пожаре», а также Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Здорово, что в нашей стране, и у нас на Севере так много людей, обладающих высшими человеческими качествами, готовых спасать других. Это всегда очень сложно и физически, и морально – например, войти в зону пожара. Это может не каждый. У нас в регионе большое управление МЧС, хорошо укомплектованные профессиональные спасатели. Доблестные и героические. И очень ценно, что всегда к ним присоединяются и добровольцы. Хочется особенно поблагодарить тех, кто вне основной работы, по зову сердца спасает людей, оказавшихся в экстремальной ситуации. Низкий вам поклон», – поздравил собравшихся губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он вручил Благодарственные письма волонтерам поисковых отрядов Мурманской области, добровольно участвующим в тушении пожаров и спасении людей.

Среди тех, кто получил награду, был и ковдорчанин Валентин Зимогляд. Рискуя жизнью, он вытащил двоих человек из горящего автомобиля. ДТП произошло на прошлой неделе на трассе «Кола».  

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках визита глава МЧС ознакомился с работой Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС. Основная задача центра – оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и проведение работ по их ликвидации, спасение жизни и здоровья людей, сохранение материальных и культурных ценностей. Подразделения центра работают в Мурманске и Кировске, специалисты дежурят круглосуточно.

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