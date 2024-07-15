Глава Минфина РФ Антон Силуанов и губернатор Андрей Чибис обсудили финансовую поддержку Мурманской области со стороны федерального правительства

В Москве состоялась рабочая встреча Министра финансов РФ Антона Силуанова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Стороны обсудили исполнение ряда поручений президента Владимира Путина о финансовой поддержке Мурманской области.

В частности, одной из тем обсуждения стала возможность выделения средств из федерального бюджета на компенсацию расходов на мазут.

«На встрече с главой Минфина России Антоном Германовичем Силуановым обсудили крайне важные для регионального бюджета темы. Самое главное, финансовую поддержку в связи с ростом цены на мазут. Это первостепенная задача в условиях начала подготовки к новому отопительному сезону. Все обязательства и планы, взятые на себя, мы выполняем, но важно вместе с федеральным центром определять дополнительные формы поддержки», – прокомментировал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2023 году во исполнение поручений Президента России Владимира Путина правительство РФ оказало Мурманской области федеральную поддержку в размере 2,97 млрд рублей, что позволило частично снизить риски при прохождении отопительного периода на 2023-2024 годы. Кроме того, на текущий 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в федеральном зарезервированы средства в объеме по 10 млрд рублей ежегодно на поддержку ЗАТО и населённых пунктов в Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru