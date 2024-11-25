Глава Минфина РФ Антон Силуанов и губернатор Андрей Чибис обсудили меры федеральной поддержки Мурманской области

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча министра финансов России Антона Силуанова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Ключевой темой обсуждения стала проработка вопросов дополнительной поддержки региона со стороны федерального правительства.

«С учётом осложнившейся ситуации по налогам от наших крупнейших предприятий из-за санкций для нас очень важно выполнение принятых на себя обязательств, особенно социальных. Также зафиксировали потребность в федеральной поддержке по компенсации части затрат на мазут», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Также глава региона напомнил, что правительством России подписано распоряжение о выделении Мурманской области 4,8 млрд рублей из федерального бюджета на покрытие части затрат, возникших в связи с ростом цен на топочный мазут.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/