Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили поддержку региона и создание нацпроекта по развитию Арктики и СМП

7 сентября министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретились в Москве для обсуждения перспектив развития Кольского Заполярья.

Одним из ключевых пунктов повестки стала финансовая поддержка региона со стороны федерального правительства, в частности — компенсация затрат на мазут в 2024 году.

Напомним, что в 2022 году Президент Владимир Путин поручил правительству поддержать инициативу Андрея Чибиса по софинансированию из федерального бюджета расходов на топливо, используемое в отопительный период. На встрече уточнили параметры предоставления данной помощи на текущий год.

«В этом году объём средств, которые мы должны дополнительно вложить из бюджета на эти цели, превышает 10 миллиардов рублей. Несмотря на высокую цену на мазут, благодаря федеральной поддержке нам удаётся сдерживать тарифы для северян», — отметил глава региона.

Также обсуждалось создание нового национального проекта, связанного с развитием Арктики и СМП. Работа над этим проектом активно ведётся в рамках комиссии Госсовета и направлена на системное решение вопросов инфраструктуры, энергетики и социальной сферы Заполярья.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/