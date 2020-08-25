Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров возглавит наблюдательный совет МГТУ

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров принял предложение губернатора Мурманской области Андрея Чибиса возглавить наблюдательный совет Мурманского государственного технического университета. Кроме того, глава Минпромторга поддержал проект по трансформации вуза, признанный лучшей региональной практикой по итогам защиты проектов участников третьего потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при президенте РФ.

«Этот вуз имеет для меня особое значение – мой отец заканчивал эту легендарную мореходку в ее славные времена, а сейчас время ставит новые задачи и новые вызовы. Арктике сегодня нужны молодые профессионалы с особыми, актуальными для северных широт технологическими компетенциями. И, конечно, важно, чтобы подготовка таких кадров велась непосредственно в регионе. Я полностью поддерживаю замысел проектной команды по трансформации МГТУ, готов оказывать помощь и поддержку коллегам и желаю им успехов», – сказал Денис Мантуров.

Напомним, в прошлом году решением губернатора Андрея Чибиса был остановлен процесс объединения МГТУ и МАГУ, глава региона оказал техническому вузу содействие в получении аккредитации и поставил задачу сделать МГТУ центром арктических компетенций.

«Перезагрузка МГТУ необходима вузу, необходима всей Мурманской области. Впереди развитие Арктического судоремонтного кластера. Нужны будут специалисты высокого класса, местные специалисты. Крупнейшие компании уже заинтересованы в трансформации вуза. АО «ОСК» готова стать партнером МГТУ. В рамках нашей совместной работы с «НОВАТЭКом» компания выделила деньги на развитие мореходки. Мурманск – столица Арктики, и наш главный вуз должен соответствовать», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис.