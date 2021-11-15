Глава Минсельхоза: власти России не допустят дефицита продуктов

Власти России не допустят дефицита продуктов в стране, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. «Этого (дефицита продуктов. – Ред.) мы не допустим», — сказал Патрушев в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Он отметил, что в мире наблюдается «абсолютно нездоровая» тенденция на глобальных рынках продовольствия. «Мы живём в эпоху кризиса, цены на продукты питания растут с каждым днём, и важно отвязать наши внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках», — указал министр.

«Все-таки на российском рынке цены более стабильны, но, тем не менее, сильно растут цены на овощи и картофель, растут цены на мясную группу. В связи с этим будем увеличивать государственную поддержку этих отраслей, в том числе будем работать с сетями», — приводит слова Патрушева 1prime.ru.