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Мурманская область. Арктика (16+)29.09.22 12:30

Глава Минспорта Мурманской области подписала соглашение о сотрудничестве с Олимпийским комитетом России

В первый день Х Международного форума «Россия – спортивная держава» в Кузбассе министр спорта Мурманской области Светлана Наумова подписала соглашение о сотрудничестве с «Инновационным центром Олимпийского комитета России» в рамках тестирования спортсменов.

«Работа в данном направлении начнется в октябре. Наш регион посетит «Инновационный центр Олимпийского комитета России» для проведения тестирования спортсменов Мурманской области, входящих в состав национальных сборных команд по базовым видам спорта», - отмечает Светлана Наумова.

Мурманская область стала первым субъектом Российской Федерации, подписавшим данное соглашение. Главная цель - создание условий, повышающих эффективность осуществления научно-методического сопровождения спортивной подготовки членов и кандидатов в члены Олимпийской команды России, спортивных сборных команд и спортивного резерва по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в эти дни Кузбасс принимает юбилейный форум «Россия - спортивная держава», который объединит более 5 тысяч участников из 15 стран. Делегацию Мурманской области возглавляет вице-губернатор Елена Дягилева.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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