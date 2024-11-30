Глава Минспорта РФ Михаил Дягтерев и губернатор Андрей Чибис обсудили развитие спорта в Мурманской области

Вчера в Москве состоялась рабочая встреча министра спорта России Михаила Дягтерева и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Ключевой темой обсуждения стали итоги развития спорта в регионе за предыдущие пять лет, а также приоритеты на следующую пятилетку.

Глава региона отметил, что с 2019 года в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и регионального стратегического плана «На Севере – жить» в Мурманской области почти 100 объектов были построены, реконструированы или отремонтированы.

«Среди них ФОК с бассейном в Заозерске, ФОК в Кандалакше, ФОК со скалодромом в Апатитах, спорткомплекс для школы олимпийского резерва в Кировске с канатной дорогой, системой искусственного оснежения и освещения лыжной трассы, бассейн в Коле, Ледовая арена в Кировске, лыжная база в Полярных Зорях и многое другое. Кроме того, до конца года в регионе будет открыто 38 спортивных пространств для молодёжи «СОПКИ.СПОРТ», – сказал Андрей Чибис.

В Мурманской области более половины всех жителей систематически занимаются физической культурой и спортом, что превышает плановый показатель. Ежегодно в регионе проводится не менее 200 официальных физкультурных мероприятий различного уровня, в том числе порядка 30 массовых. Среди них популярные для жителей Кольского Заполярья ежегодные массовые старты, как «Лыжня России», «Кросс Нации», «Лёд надежды нашей», «ЗаБег.РФ».

Кроме того, проводятся массовые событийные мероприятия, такие как фестиваль молодёжных субкультур (летняя версия), студенческая спортивная ночь, День физкультурника, семейный фестиваль «На Севере – спорт» и многие другие. К участию в них ежегодно привлекается более 30 тысяч спортсменов и зрителей.

В числе популярных среди населения спортивных проектов – «Бодрое воскресенье», который представлен в 11 муниципальных образованиях, в целях – реализация по всей области. Еженедельные занятия с населением проводятся по йоге, стретчингу, функциональному многоборью, лыжным гонкам, скандинавской ходьбе, зумбе, плаванию, фигурному катанию, фитнесу, общей физической подготовке.

С 2021 года в рамках плана «На Севере – жить» по инициативе губернатора Андрея Чибиса проводятся онлайн-конкурсы «Народный тренер» и «Народная команда». Победители голосования, в котором могут принять участие все жители, получают до 200 тысяч рублей на развитие своего вида спорта.

С 2019 года реализуется проект «Спортивные каникулы Заполярья». Он проводится два раза в год в новогодние и летние каникулы. В рамках проекта все желающие бесплатно могут посетить сеансы плавания в бассейнах, крытые катки и тренажерные залы – всего же для жителей региона в свободном доступе находится порядка 140 спортивных объектов. В мероприятиях ежегодно принимают участие более 75 тысяч человек.

Кроме того, в рамках плана «На Севере – жить» также на постоянной основе организованы сеансы свободного плавания для лиц, достигших возраста 55 лет (для мужчин), и 50 лет (для женщин), инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в плавательных бассейнах Мурманской области. Посещения организованы на базе 15 бассейнов в 12 муниципальных образованиях.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках встречи стороны также обсудили планы по созданию в Кировске федерального центра спортивной подготовки по зимним видам спорта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/