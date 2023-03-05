Глава Минспорта РФ Олег Матыцин на встрече со спортактивом региона поблагодарил губернатора Андрея Чибиса за внимание к развитию спорта в Мурманской области

Министр спорта России Олег Матыцин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках рабочего визита в Кандалакшу вчера провели встречу со спортивным активом региона. Мероприятие состоялось в конференц-зале нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Северное сияние».

Отвечая на вопрос о впечатлениях от посещения Мурманской области, Олег Матыцин подчеркнул, что здесь всегда чувствуется атмосфера развития.

«Спасибо за это управленческой команде региона. За уважение традиций, уважение к родной земле и жителям, желание делать её лучше, создавать здесь уверенное, комфортное, счастливое будущее для детей и взрослых. Спорт – важный фактор социального роста, и строительство новых объектов, и все реализуемые проекты в рамках федпроекта «Спорт – норма жизни» совместно с компаниями, которые работают на территории, и в рамках региональных программ – это звенья одного масштабного и последовательного процесса, реализуемого правительством региона. И мы видим востребованность этих проектов у северян. Новый ФОК создан по инициативе спортсмена Кирилла Исакова, который родился и живет в Кандалакше. И очень важно, что федеральное и региональное правительство, Президент слышат своих граждан, действуют по потребностям общества», – отметил Олег Матыцин.

Министр также отметил, что важная задача – привлечь людей к спорту и создать спортсменам и тренерам лучшие условия для занятий, и в Мурманской области это успешно выполняется.

«Тренеры и спортсмены проводят большую часть жизни в зале. Важно, чтобы условия были комфортными, тогда будет заметен и результат. Хочу поблагодарить Андрея Владимировича за реализацию стольких проектов, в том числе для детского спорта на территории Мурманской области. Ведь именно дети – наша основа», – отметил Матыцин.

Андрей Чибис подчеркнул, что доходы региона, получаемые в рамках реализации крупных инвестиционных проектов, в первую очередь расходуют на социальную сферу, в том числе спорт.

«Те инвестиционные проекты, которые мы реализуем на территории Мурманской области, например, строительство порта «Лавна», разработка литиевого месторождения, принесут крупные инвестиции в будущем. Эти средства будут направлены на развитие и создание необходимой инфраструктуры, в том числе спортивной. С 2019 года по текущий, в том числе благодаря федеральной поддержке мы проинвестировали в спорт 10 млрд рублей. В этом году направим еще 1,6 млрд. Это те средства, которые мы получаем от федерального министерства и поступлений в региональный бюджет. Спорт для нас — это один из приоритетов, чтобы у ребят была возможность быть здоровыми. Отмечу, что мы продолжим вкладывать средства в проекты, которые уже есть, чтобы спорт и активный образ жизни становились еще доступнее и комфортнее для наших жителей», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках встречи участники также задали министру и губернатору ряд вопросов по организации соревнований и тренировочного процесса в соответствии с изменениями в законодательстве, участию в международных соревнованиях, исполнению санитарно-эпидемических требований.

ФОК «Северное сияние» создан в муниципалитете в рамках реализации федпроекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» благодаря инвестициям из федерального и регионального бюджетов. Реализовать нацпроект на высоком уровне стало возможным благодаря стратегическому плану «На Севере — жить».

Спортивный объект включает универсальный спортивный зал для тренировок и соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу и боксу, тренажерный зал, пространства для единоборств, а также комплекс помещений вспомогательного назначения: просторные раздевалки, тренерские, камеру сухого жара с комнатой отдыха и другие.

Фото: https://gov-murman.ru