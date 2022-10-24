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Мурманская область. Арктика (16+)24.10.22 10:00

Глава Минстроя Мурманской области: Динамика на объектах в Кандалакше есть, но темпы работ необходимо увеличить

20 октября министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич работала в Кандалакше, где активно идёт строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со специализированной школой по самбо, дзюдо и вольной борьбе и капитальный ремонт Дворца культуры «Металлург», центральной библиотеки и детской поликлиники. Ирина Анатольевна посетила все три объекта и оценила ход работ.

«Радует, что есть динамика на всех объектах. Объекты в хорошей степени готовности. Тем не менее, впереди ещё большой объём работ, а время стремительно движется к концу года, когда объекты должны быть сданы в эксплуатацию. Подрядчики это понимают и наращивают силы. Увеличение темпа работ – сейчас одна из главных составляющих успеха», – отметила Ирина Вабищевич.

На ФОКе работает 50 человек. Основные силы брошены на благоустройство территории: монтируется наружное освещение, устанавливается бортовой камень и выполняется щебеночное основание под асфальтирование. Внутри уже возведенного здания идёт монтаж перегородок и внутренних инженерных сетей.

Кипит работа и у Дворца культуры «Металлург». Подрядчик уже заменил окна и двери, утеплил фасад и нанес финишный слой шпаклевки по стеклотканной сетке. Сейчас рабочие завершают покраску. Ещё несколько штрихов и учреждение культуры предстанет перед кандалакшанами в обновленном образе.

Совсем скоро на финишную прямую выйдут и работы по капитальному ремонту детской поликлиники на улице Батюты. Здание уже обрело новую крышу и современный стильный фасад. Сейчас активно идет монтаж инженерных сетей и внутренние отделочные работы.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в этом году капитальный ремонт затронул и Кандалакшскую центральную библиотеку. Подрядчик уже заменил внутренние инженерные сети, заново залили полы, выстроил новые кирпичные перегородки. Сейчас в помещении активно идут внутренние отделочные работы. Министр оценила высокое качество штукатурных работ и назвала их автора настоящим мастером своего дела.

«Конечно, работы на целом ряде объектов начались до значительного скачка цен на строительные материалы. В правительстве понимают, что в таких условиях подрядчика без поддержки государства не выжить. Механизм возмещения возросших затрат уже отработан», – подчеркнула Ирина Вабищевич.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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