Глава Минстроя Мурманской области проверила ход работ по реновации ЗАТО в Заозерске

В Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО, инициированной главой региона Андреем Чибисом в рамках народной программы «На Севере – жить!» и поддержанная Президентом России Владимиром Путиным. Ход работ по реновации ЗАТО в Заозерске проверила региональный министр строительства Александра Карпова.

В рамках реновации ЗАТО для улучшения качества жизни в Заозерске сделано уже довольно много: построен долгожданный для жителей физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, капитально отремонтирована школа №289, благоустроена её территория и приведён в порядок пришкольный стадион, снесены восемь зданий, выведенных из эксплуатации, отремонтированы 249 квартир для военнослужащих, приведены в порядок 6 км дорог и проведён капремонт 34 многоквартирных домов.

«Приятно видеть, как гарнизон меняется благодаря программе реновации ЗАТО. Однако впереди у нас ещё много работы. Задача на 2026 год – завершить преображение Центра культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака. Уже приведена в порядок кровля, утеплён фасад, заменены внутренние инженерные сети, заново залиты полы. Выполнен колоссальный объём работ. Но, к сожалению, остается не так много времени, чтобы завершить капитальный ремонт здания. Все технические решения выработаны, материалы закуплены. Необходимо увеличить количество людей на объекте. Мы ни на день не можем выйти за сроки, оговоренные в контракте», – подчеркнула Александра Карпова.

Сейчас подрядчик приводит в порядок фундамент здания и готовится приступить непосредственно к монтажу вентилируемого фасада. Он будет выполнен из облицовочного алюминия. Этот материал отличается легкостью, особой прочностью и вандалоустойчивостью. Производитель даёт на него гарантию 30 лет. В Мурманской области облицовочный алюминий будет примениться впервые. Внутри Центра культуры уже во всю идёт чистовая отделка и монтаж вентиляции.

Также в рамках комплексного плана реновации ЗАТО в Заозёрске уже приступили к сносу ещё трёх зданий, выведенных из эксплуатации. Подрядчик уже демонтировал дома №1 и 3 на улице Корчилова и сейчас готовится к сносу дома №9 на улице Матроса Рябинина. Параллельно идёт вывоз образовавшегося строительного мусора.

Кроме того, в 2026 году в Заозерске планируется привести в порядок 17 подъездов. Адреса домов, где пройдут эти работы, уже определены.

Как отмечает региональное Министерство строительства, дополнительного финансирования реновации ЗАТО удалось добиться благодаря системной работе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. До 2030 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных ежегодно будет выделяться по 10 млрд рублей из федерального бюджета.

 

 

