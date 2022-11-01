Глава Минстроя Мурманской области: в Заозерске заметен результат реализации программы реновации ЗАТО

В рамках рабочей поездки в ЗАТО г. Заозерск министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич проверила темп строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и качество работ на объектах реновации ЗАТО.

«Мы понимаем, насколько ФОК важный и долгожданный объект для жителей Заозерска. Тем более, что по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в нём будет предусмотрена и малая чаша бассейна. Скажу честно, работы ещё много – график крайне напряжённый. Немало и сложностей, но мы делаем все, чтобы завершить строительство, как можно скорее, чтобы жители могли пользоваться новым спортивным объектом», – отметила Ирина Вабищевич.

На сегодняшний день здание будущего физкультурно-оздоровительного комплекса полностью возведено. Подрядчик завершает устройство мембранной кровли, активно монтирует железобетонные плиты под малую чашу бассейна и внутренние инженерно-технические системы. Со дня на день на стройплощадке ждут поставку оборудования бассейнов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, также Ирина Анатольевна уделили особое внимание объектам реновации ЗАТО. В рамках второго этапа в Заозерске отремонтировано 30 пустующих квартир, снесён один аварийный дом, утеплены торцы двух домов и завершается капитальный ремонт фасадов 11 многоквартирных домов. Всего на эти цели будет потрачено 135 млн рублей.

«Проблема Заозерска как и всех закрытых военных городов – это обилие аварийного законсервированного жилого фонда и нуждающиеся в капитальном ремонте многоквартирные дома. Эти проблемы постепенно решаются благодаря программе реновации ЗАТО, что, несомненно, сказывается благоприятным образом на окружающей среде таких городов», – подчеркнула министр строительства Мурманской области.