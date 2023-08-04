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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.23 09:30

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках рабочей встречи отработали вопросы по реновации ЗАТО и расширению льготной ипотеки на Арктическую зону

В Москве вчера состоялась рабочая встреча министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирека Файзуллина и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Главными темами стала отработка вопросов по реализации масштабного плана реновации закрытых административно-территориальных образований региона и населенных пунктов, где дислоцируются военнослужащие, расширение льготной ипотеки на Арктическую зону, а также развитие в Мурманской области строительной индустрии. Встреча состоялась по итогам визита в регион Президента России Владимира Путина и данных им поручений.

Губернатор представил министру комплексный план реновации и отметил, что в настоящее время он включает больше двух тысяч пунктов, а общая сумма требуемого финансирования – 283,5 млрд рублей.

«Программа реализуется в регионе уже 4 года, в её рамках мы концентрировали финансовые возможности национальных проектов и отдельных решений Правительства России, возможности регионального плана «На Севере – жить». За это время вложено порядка 14 млрд рублей. Построены первая за 30 лет школа в Североморске, 6 детских садов, 8 амбулаторий и ФАПов, отремонтировано 529 квартир, 199 домов и дворы 445 домов, построено и реконструировано 10 спортивных объектов и 6 объектов культуры, благоустроено 26 общественных пространств, установлено 39 современных детских и спортивных комплексов, отремонтировано 105 километров дорог, капитально отремонтирована школа в Заозерске и завершается ремонт еще 3 школ в Североморске, снесено 25 пустующих объектов. В мероприятия дальнейшего плана входят строительство и ремонт многоквартирных домов и объектов ЖКХ, строительство и ремонт социальных объектов, создание и развитие транспортной инфраструктуры, работы по благоустройству, а также снос объектов капитального строительства», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис отметил, что с реализацией плана реновации и развития арктических городов тесно связана также необходимость расширения строительной индустрии на территории региона и создание материально-технической базы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе встречи стороны также обсудили практическую реализацию распространения льготной ипотеки под 2% годовых на Арктическую зону Российской Федерации. Это предложение также было поддержано Президентом России Владимиром Путиным в рамках визита в регион.

«Необходимо создать методику расчёта стоимости квадратного метра, которая будет распространяться на 4 региона, территории которых полностью входят в Арктическую зону. Это важно для запуска программы ипотечного кредитования. Также в рамках реализации плана по реновации ЗАТО и населенных пунктов, где дислоцируются военнослужащие, необходимо создавать промышленность строительных материалов», – отметил Ирэк Файзуллин.

Фото: https://gov-murman.ru

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