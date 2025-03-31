Глава Минстроя России Ирек Файзуллин вручил ведомственную награду директору ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана»

В Москве состоялся ХХIV Всероссийский съезд СРО в строительстве, в ходе которого глава Минстроя России Ирек Файзуллин вручил ведомственные награды. Среди награждённых – директор ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» Вячеслав Придатченко.

Ирек Файзуллин рассказал о ключевых результатах и приоритетных направлениях работы строительной отрасли, а также отметил вклад СРО и важность взаимодействия со всеми участниками строительного процесса. Ирек Файзуллин отметил, что только благодаря совместной работе и своевременному обсуждению будут достигнуты поставленные задачи.

Вячеслав Придатченко получил из рук главы Минстроя России благодарственное письмо за созидательную и конструктивную работу, достижение высоких результатов в профессиональной деятельности.

«Это оценка вложенного в строительную отрасль Мурманской области труда за годы проделанной работы. Конечно, такое внимание со стороны федеральной власти приятно. Будем двигаться дальше», – прокомментировал Вячеслав Придатченко.

Как отмечает региональное Министерство строительства, «Жилищно-строительное объединение Мурмана» – саморегулируемая организация в строительстве, зарегистрированная в Мурманске. Получила статус СРО в строительстве 22 января 2010 года и представляет собой некоммерческую организацию, членами которой являются строительные компании и частные предприниматели, профессионально выполняющие строительные работы. Членство в саморегулируемой организации гарантирует возможность получения допуска на выполнение строительных работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, выданным саморегулируемой организацией.

Фото (пресс-служба «НОСТРОЙ»): https://gov-murman.ru/info/news/