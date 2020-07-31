Глава Минстроя Владислав Сандурский совершил объезд строящихся и ремонтирующихся объектов региона

В Печенге обсуждается возможность пристройки к зданию школы дополнительных помещений. Это позволит расширить возможности общеобразовательного учреждения сразу на 250 мест. В настоящий момент разрабатывается проект и производится его привязка к местности.

Также представители министерства осмотрели поселковую котельную. Пока она находится в ведомстве Минобороны, но рассматривается возможность передачи котельной на баланс муниципалитета.

Делегация Министерства строительства Мурманской области побывала ещё по двум адресам в Печенге – на Стадионной, 5 и Печенгском шоссе, 10, где капитально ремонтируют кровли. Министр строительства Владислав Сандурский проверил ход работ прямо на крыше, пообщался с рабочими и подчеркнул, что крыши должны быть отремонтированы не только качественно, но и в срок.

В Заполярном местные власти просят оказать содействие в решении судьбы недостроенного здания. Есть необходимость в новом жилье, и эту проблему могло бы решить завершение строительства пятиэтажного жилого дома. Представители Министерства обещали рассмотреть такую возможность.

Отдельно представители делегации Минстроя осмотрели спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин», где запланированы работы по ремонту системы водоподготовки. Будут заменены насосы, датчики, дозаторы хлора и система очистки воды ультафиолетом, блоки управления и распределительные клапаны.

В Никеле капитально ремонтируется здание общеобразовательной школы № 20. Ведутся работы по обновлению фасада, будут установлены новые окна, приведены в порядок классы. Однако представители Министерства отметили, что рабочих на объекте недостаточно. Чтобы успеть в срок, подрядной организации рекомендовано усилить темпы по выполнению тёплого контура и отделочных работ внутри здания.

Заместитель губернатора – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский подчеркнул, что такие еженедельные выезды на объекты региона уже можно назвать традицией. Это позволяет «держать руку на пульсе» и оперативно реагировать на возникающие трудности, которых в строительстве немало.