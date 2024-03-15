Глава Минтруда России Антон Котяков дистанционно проголосовал на выборах президента России в ходе рабочей поездки в Мурманскую область

В ходе рабочей поездки в Мурманскую область Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков в дистанционном формате принял участие в голосовании на президентских выборах.

Антон Котяков сообщил, что впервые воспользовался ДЭГ и отметил удобство способа.

«Убеждён, что участие в выборах – это долг каждого гражданина нашей страны. Сегодня я рано вылетел из Москвы в командировку, и не имел возможности лично прийти на избирательный участок. Поэтому впервые решил принять участие в дистанционном электронном голосовании. Это очень просто. Думаю, за такой формой голосования – будущее, – это удобный инструмент», – подчеркнул министр.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках рабочей поездки в регион глава Минтруда РФ посетил ряд социальных объектов: Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения, областной Центр занятости, а также уникальное пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ», созданное для северян с детьми в рамках плана «На Севере – Жить». Также состоялась рабочая встреча министра и губернатора Андрея Чибиса.

Фото: https://gov-murman.ru