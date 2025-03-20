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Мурманская область. Арктика (16+)20.03.25 19:30

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и губернатор Андрей Чибис осмотрели атомный ледокол «Сибирь»

Сегодня в ходе рабочей поездки в Мурманскую область Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Андрей Чибис посетили ФГУП «Атомфлот», где ознакомились с работой штаба морских операций ФГБУ «ГлавСевморпуть» и побывали на борту атомного ледокола «Сибирь».

Об истории развития предприятия, а также о работе автоматизированной системы управления штаба морских операций рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Атомфлота» Яков Антонов.

Он отметил, что штаб морских операций является эффективным инструментом обеспечения организации судоходства, мониторинга ледовой и навигационной обстановки, а также сбора и анализа гидрометеорологических данных.

Далее гости осмотрели первый серийный универсальный атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220. Экскурсию для гостей провёл капитан судна Олег Щапин.

Ледокол был спущен на воду 22 сентября 2017 года, в декабре 2021 года – передан ФГУП «Атомфлот». С момента ввода в эксплуатацию судном пройдено 159 тысяч 924 морских миль, обеспечена проводка 367 судов.

Гости посетили ходовой мостик, центральный пост управления и машинное отделение.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, ФГУП «Атомфлот» – предприятие, в обязанности которого входит эксплуатация и обслуживание атомного гражданского ледокольного флота России для хозяйственного освоения Северного морского пути и Арктической зоны России. База судов расположена в Мурманске.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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