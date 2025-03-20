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Мурманская область. Арктика (16+)20.03.25 16:00

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и губернатор Андрей Чибис торжественно открыли первый чемпионат России по зимнему плаванию в Мурманске

«В этот солнечный день искренне рад вас приветствовать в Мурманске и видеть, как едины наш народ и наши вооруженные силы, Дальний Восток и Арктика. Что может быть более русским, чем плавание в воде температурой, мне только что сообщили, плюс 0,7 градуса. Большое спасибо хозяевам нашего мероприятия – Мурманской области – за этот праздник. Пусть победит сильнейший, друзья!», – сказал Алексей Чекунков.

Сегодня на Семёновском озере в Мурманске состоялось торжественное открытие первого чемпионата России по зимнему плаванию. Старт соревнованиям, которые проходят в рамках 90-го Праздника Севера, дали Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«В этот солнечный день искренне рад вас приветствовать в Мурманске и видеть, как едины наш народ и наши вооруженные силы, Дальний Восток и Арктика. Что может быть более русским, чем плавание в воде температурой, мне только что сообщили, плюс 0,7 градуса. Большое спасибо хозяевам нашего мероприятия – Мурманской области – за этот праздник. Пусть победит сильнейший, друзья!», – сказал Алексей Чекунков.

Вместе с чемпионатом России также проходит турнир «Кубок Арктики-2025». Всего награды разыграют около 400 спортсменов – представители из более 40 регионов страны. Среди участников – как профессиональные пловцы, так и ветераны, военнослужащие и любители.

«Для нас большая честь принимать чемпионат России по зимнему плаванию в рамках Полярной Олимпиады и в преддверии важнейшего события, Международного арктического форума, который в этом году также принимает Мурманск, – сказал Андрей Чибис. – Мы приветствуем команды из других регионов небольшим ветром, лёгким морозцем и, конечно, большим количеством снега. Я желаю всем удачи, успехов, честной и заслуженной победы».

С приветственным словом к участникам также обратился заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев. Он отметил, что зимнее плавание требует не только отличной физической подготовки, но и мужества, и пожелал всем арктического здоровья.

Впервые зимнее плавание включено в реестр официальных видов спорта в России – этот статус был получен в 2023 году, а правила утверждены в прошлом году. Заплывы на Семёновском озере продлятся до 23 марта. В первый день соревнований разыгрались медали на дистанциях 200 метров брассом, 50 метров вольным стилем, а также в смешанной эстафете 4×25 метров. В программе последующих дней – заплывы от 25 до 200 метров среди женщин и мужчин различными стилями и командные эстафеты.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области для занятий зимним плаванием и закаливанием открываются «СОПКИ.ОЗЁРА». Так, в 2024 году в Оленегорске открылись первые «СОПКИ.ОЗЁРА», затем такое пространство появилось в Мурманске на озере Среднем. Скоро новый объект откроется на КП-2. Кроме того, на Семёновском озере был построен новый домик «моржей», где созданы удобные спуски к воде, причальный комплекс и деревянный настил.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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