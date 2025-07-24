Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков и губернатор Андрей Чибис обсудили ключевые вопросы развития Мурманской области и Арктической зоны

В Москве 23 июля министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. В центре внимания – строительство инфраструктуры ТОР «Столица Арктики», продление плана мероприятий по развитию коммунальной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и населённых пунктов Арктической зоны РФ (в которых дислоцированы воинские формирования) до 2030 года, а также разработка плана развития Арктической зоны РФ.

«По поручению Президента России мы ведём активную работу по актуализации стратегических документов по развитию Арктики – Основ государственной политики и Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации. Важно не только сохранить преемственность планов до 2035 года, но и заложить долгосрочные ориентиры до 2050 года. Это позволит обеспечить устойчивое развитие макрорегиона, укрепить его транспортный и технологический потенциал, а также гарантировать национальную безопасность в высоких широтах», — отметил Алексей Чекунков.

Глава региона Андрей Чибис подчеркнул особую значимость дальнейшего совместного сотрудничества.

«Взаимодействие федерального центра и регионов позволит системно решать ключевые задачи развития Арктики, превратив этот стратегически важный макрорегион в драйвер экономического роста России», — подчеркнул губернатор.

Единый план действий объединит ключевые направления работы на долгосрочную перспективу. В приоритете — поддержка науки, запуск новых промышленных проектов и развитие транспортной инфраструктуры.

Фото (пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, В. РОДИОНОВА): https://gov-murman.ru/info/news/550869/#&gid=1&pid=1