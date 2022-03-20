Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков: «Мы приятно удивлены востребованностью программы «Гектар Арктики», в первую очередь – в Мурманской области»

18 марта в Мурманске глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков и губернатор Андрей Чибис провели встречу с получателями земельных участков по программе «Гектар Арктики», являющейся продолжением «Дальневосточного гектара».

«Вы знаете, что программа началась с Дальнего Востока. Мы были приятно удивлены ее востребованностью и в российской Арктике, в первую очередь – в Мурманской области. У нас есть интересные примеры того, что было сделано в рамках программы на Дальнем Востоке, а сегодня мы хотим услышать ваши истории. Нам важно знать, на какие цели вы взяли участки земли и какие разумные меры поддержки может предоставить вам государство. Мы готовы внимательно выслушать и при необходимости на уровне Правительства РФ принять дополнительные решения, чтобы сделать эти проекты для вас еще более полезными. Освоение новой земли – это, безусловно, вызов. Наша задача – помочь вам этот вызов победить», – отметил, открывая встречу, Алексей Чекунков.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил федеральное правительство за расширение действия программы «Дальневосточный гектар» на арктическую зону России.

«Программа «Арктический Гектар» – это новые возможности для инициативных и энергичных жителей Мурманской области. На сегодняшний день у нас подано более 3800 заявлений, почти 1500 земельных участков предоставлено, еще около 600 договоров на разных стадиях оформления. Огромное спасибо за эту инициативу и поддержку», – отметил Андрей Чибис.

На встрече заместитель губернатора Ольга Кузнецова представила первые результаты действия программы в Мурманской области и рассказала предпринимателям о доступных мерах поддержки.

«Есть возможность подать заявку на конкурс грантов «Губернаторский стартап». В ближайшее время запустим очередной этап конкурса на региональные субсидии от Комитета по туризму. Также действует ряд льготных микрозаймов по сниженным ставкам для проектов в сферах развития сельского хозяйства, туризма, а также для начинающих предпринимателей и самозанятых», - отметила вице-губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, получатели «Гектара Арктики» рассказали о проектах, которые планируют реализовать на предоставленных участках, и объективных сложностях, с которыми столкнулись. Глава региона Андрей Чибис заверил, что правительство региона окажет всестороннюю поддержку в их решении.

«Очень важно довести до конца те проекты, которые вы задумали. Мы, безусловно, поможем вам в этом. Но здесь должен быть очень адекватный, честный баланс. Тот, кто берет гектар, должен вносить и свой вклад в его освоение. «Гектар Арктики» – это не только возможность, но и ответственность», – подытожил Андрей Чибис.