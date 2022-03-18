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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.22 16:00

Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков: «Мы будем и дальше поддерживать строительство порта «Лавна», чтобы проект был реализован в полной мере»

«Строители и инвесторы порта «Лавна» доложили, что проект двигается по плану. Рассчитываем, что до конца 2023 года объект будет введен. Порт станет одним из ключевых проектов для Мурманской области и экономики России, важным транспортным узлом на севере и на маршруте Северного морского пути, который позволит более эффективно экспортировать различные виды грузов», - так прокомментировал статус работ по строительству универсального порта «Лавна» на западном берегу Кольского залива министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Глава федерального ведомства вместе с губернатором Андреем Чибисом посетил сегодня площадку инфраструктурного проекта в рамках рабочей поездки в Мурманскую область.

Андрей Чекунков поблагодарил инвесторов и строителей порта за энергичную профессиональную работу и заверил, что Минвостокразвития продолжит поддерживать проект «Лавна» в самом плотном режиме, чтобы тот был реализован в полной мере.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил правительство России и Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики за поддержку, особенно актуальную в условиях санкционных ограничений.

«Появление этого порта и новой железной дороги на западный берег Кольского залива дает гигантские возможности для нашей области с точки зрения создания здесь логистического хаба. Для нас это один из важнейших проектов, и мы очень рады, что проект получил новую жизнь. Мы видим, что все идет по плану. Вместе с Правительством России, Минвостокразвития, инвесторами мы ищем все возможности, чтобы влияния санкций на строительство не произошло. Те вызовы, которые есть сегодня, отрабатываются», - подчеркнул глава региона Андрей Чибис.

Объём частных вложений в реализацию знакового для Мурманской области проекта «Лавна» превысит 60 млрд рублей. На первом этапе предусмотрено строительство угольного терминала мощностью 18 млн тонн в год в 2023 году и железнодорожной инфраструктуры на ближних подходах (46 км) для увеличения провозной способности до 24 млн тонн в год. В сентябре строительство порта активно возобновилось после перерыва, вызванного пандемией. На текущий момент на объекте идет устройство буронабивных свай будущих пересыпных станций и свайного основания пути стакера-рейклаймера, подпорных стен, организованы буровзрывные работы под инженерные сети. На территории будущих железнодорожных путей ведётся устройство земляного полотна. На морском грузовом фронте проводится водолазное обследование дна с удалением посторонних предметов, начато устройство трубосвай, на подходной дамбе идет отсыпка скальным грунтом, выполнено крепление откоса крупногабаритным камнем. Кроме того, завершаются работы по сооружению временных зданий и сооружений.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, инвестором проекта выступает ООО «Морской торговый порт «Лавна», получившее на прошлой неделе статус резидента ТОР «Столица Арктики». Строительство объекта находится в зоне ответственности Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

«В современных реалиях особое значение приобретают ключевые преимущества порта «Лавна» - это, в первую очередь, наличие прямого выхода к нейтральным водам. Кроме того, универсальный порт является глубоководным и незамерзающим. Все это будет способствовать открытию новых рынков экспортных поставок в страны АТР», - прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457292565%2Fwall-4185250_147445

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