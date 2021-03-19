Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков поддержал проект «Новый Мурманск» по созданию в портовой зоне культурно-делового центра федерального значения

В Мурманскую область вчера с рабочей поездкой прибыл министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Визит начался с посещения Центра управления регионом, где главе федерального ведомства презентовали концепцию проекта «Новый Мурманск». Он предусматривает создание международного культурно-делового центра на площадке бывшего судоремонтного завода. Инструментом реализации проекта станет мастер-план, разработкой которого занимаются специалисты КБ «Стрелка».

Алексей Чекунков поддержал идею, отметив, что реализация проекта позволит улучшить качество городского пространства, повысить экономическую активность и ещё больше раскрыть туристический потенциал Севера.

«Я думаю, через 5 лет мы сможем увидеть всё, о чём здесь сейчас разговариваем, созданным в камне, металле и стекле. Это реальный проект, который можно положить на график и приступить к работе. Мы берём на себя обязательства двигаться вперёд вместе с регионом. Все ресурсы, которые необходимы от федеральных органов исполнительной власти и институтов развития, мы к этому, конечно, приложим», – подчеркнул министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В своем ответном слове губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра за всестороннюю поддержку. Ранее инициатива правительства Мурманской области по модернизации промышленной территории получила высокую оценку Группы ВЭБ.РФ. В рамках подписанного соглашения сегодня разработан сценарий развития территории бывшего судоремонтного завода морского флота, на его основе будет создан мастер-план.

«Я благодарен Алексею Олеговичу за поддержку не только проекта преображения города Мурманска, но и за решения, связанные с государственными инвестициями. Если государство понимает, зачем оно это делает, видит в этом долгосрочный спрос и окупаемость – это абсолютно правильный подход. Очень рассчитываем на то, что мы вместе реализуем проект «Новый Мурманск»», – отметил Андрей Чибис.

Проект «Новый Мурманск», по мнению губернатора, важен не только для повышения качества жизни северян, он также имеет важное федеральное и международное значение. На рабочем совещании в ЦУР выступили потенциальные инвесторы, в том числе представители международной сети отелей. По видеосвязи генеральный директор компании «Accor Алексис Деларофф» и директор компании «InterContinental Hotels Group» Алексис Фейя отметили большой туристический и деловой потенциал Кольского Заполярья и выразили готовность к совместной работе.

«Я высоко оцениваю начало своей поездки. Уже дал поручение по линии министерства ускорить работу над тем, чтобы механизмы арктической концессии максимально эффективно применили в Мурманской области», – подытожил Алексей Чекунков.

Кроме того, в рамках рабочего визита главе Минвостокразвития РФ рассказали о работе ЦУР, одна из главных задач которого – мониторинг и оперативная отработка поступающих от северян сообщений. На двусторонней встрече губернатор Андрей Чибис и министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков обсудили социально-экономическое развитие Мурманской области и результаты функционирования преференциальных режимов АЗРФ и ТОР «Столица Арктики».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект «Новый Мурманск» предусматривает обновление промышленной территории в областном центре. На месте судоремонтного предприятия планируется создать набережную, которая охватит действующий морской вокзал и площадь перед ним, и современное общественное пространство с арктическим музеем, апарт-отелями, гастрономическим кластером. Также концепция включает обновление и благоустройство прилегающих территорий, в которые входит одна из визитных карточек города – железнодорожный вокзал.