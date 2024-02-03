Глава Минздрава России Михаил Мурашко высоко оценил губернаторский проект «Витаминизация» на выставке-форуме «Россия»

В рамках Международной выставки-форума «Россия» вчера проходил День здоровья, в ходе которого Мурманская область рассказывает, в том числе, и о губернаторском проекте «Витаминизация».

Жители России, особенно районов Крайнего Севера подвержены риску развития дефицита витамина Д. Именно поэтому в рамках стратегического плана «На Севере –жить» запущен губернаторский проект «Витаминизация». Он позволяет бесплатно узнать уровень витамина Д в специально организованных пунктах витаминизации и, в случае дефицита, бесплатно получить препарат, чтобы этот уровень повысить.

«Особенность этого проекта в том, что мы, прежде всего, нашли инновационную российскую диагностическую систему, которая позволяет по трём диапазонам результата дать ответ: содержание витамина Д нормальное или есть его недостаточность, или дефицит. Мы даём возможность жителям Мурманской области бесплатно пройти тестирование и узнать содержание витамина Д в крови, а затем по его результатам выдаём бесплатно БАД нашего мурманского производителя, содержащий витамин Д для коррекции дефицита», – рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Инициатива Мурманской области в рамках работы Международной выставки-форума «Россия» была представлена Министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, а также вызвала большой интерес у посетителей выставки из разных регионов страны.

В Мурманской области обследование в рамках проекта «Витаминизация» уже прошли свыше 1300 человек, у более чем 55% была выявлена недостаточность витамина Д.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в перспективе проект будет способствовать сокращению смертности и увеличению продолжительности жизни, так как дефицит витамина Д влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, а также вызывает обострение многих хронических заболеваний. Он позволит выявить группы пациентов с выраженным дефицитом, которые будут дообследоваться и наблюдаться в поликлинике по месту жительства, а также сформировать привычку прохождения профилактических обследований.

Фото: https://gov-murman.ru