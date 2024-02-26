Глава Минздрава России Михаил Мурашко высоко оценил программу «Полуостров здоровья» Мурманской области

Глава Минздрава России Михаил Мурашко дал высокую оценку программе «Полуостров здоровья» Мурманской области в рамках отраслевого Дня здоровья на международной выставке «Россия» на ВДНХ.

Программу «Полуостров здоровья», которая направлена на увеличение продолжительности жизни, представила первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима.

«Основная задача перед нами стоит снижение смертности населения. Тема стенда –пропаганда здорового образа жизни и борьба с табакокурением. В Мурманской области основными причинами смертности являются болезни сердечно-сосудистой системы и онкологические заболевания. Для того, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни, а также отказ от вредных привычек, мы разработали «Полуостров здоровья», где можно получить скрининговое обследование у врача-пульмонолога, также получить консультацию врача-нарколога по отказу от курения и у врача-реабилитолога по вопросам лечебной физкультуры, а также задать интересующие вопросы врачу медицинской профилактики. На второй части нашего стенда проводятся мастер-классы для гостей разного возраста. На мастер-классе «Нейрогимнастика. Зарядка для мозга» участники тренируют свои когнитивные функции, а для детей был разработан мастер-класс «Полезная тарелка», который направлен на формирование правильного пищевого поведения. По окончании этого маршрута человек получает полезный памятный подарок», – рассказала она.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, «Полуостров здоровья» вызвал повышенный интерес посетителей выставки. Глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил важность данной программы, так как актуальность повышения продолжительности жизни стоит остро последние несколько лет.

Фото: https://gov-murman.ru