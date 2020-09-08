Глава муниципалитета Владимир Евменьков вручил удостоверение почётного жителя Североморска Павлу Сажинову

Павел Александрович - в прошлом первый секретарь Североморского горкома партии КПСС, председатель Совета народных депутатов в 1992 и 1993 годах, трижды председатель Мурманской областной Думы и человек, который несколько десятков лет посвятил работе на благо флотской столицы.

Во второй половине 80-х он инициировал и помог передать жилой фонд города, социальные объекты, полностью находившиеся в ведении военных, в ведение муниципалитета; добился реконструкции и наращивания мощностей систем теплоснабжения и водоснабжения; помог решить вопрос о наделении Североморска статусом ЗАТО; инициировал и в 1999 году провёл федеральный закон, в соответствии с которым военнослужащие в районах Крайнего Севера получили право на получение денежного довольствия с начислением полярных надбавок и районного коэффициента.

- Принятие этого закона остановило отток квалифицированных кадров из армии и силовых структур. Даже здесь Павел Александрович сработал на благо жителей флотской столицы. Спасибо за ваш труд, заботу и любовь к Североморску, - сказал глава ЗАТО Владимир Евменьков.

- Я с большой благодарностью вспоминаю и до сих пор остаюсь приверженцем североморцев. Главную свою задачу я видел в том, чтобы город и флот жили одной жизнью, чтобы не было разделения на хороших и плохих. Без взаимопонимания невозможно работать. Спасибо за эту награду! Я остаюсь североморцем, - отметил Павел Сажинов.