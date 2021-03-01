Глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Павла Николаевича Лоснова с 95-летием

Павел Николаевич родился 1 марта 1926 года в деревне Анискино, Пестяковского района, Ивановской области. С ноября 1943 года по декабрь 1971 года служил в рядах Советской Армии.

Военную службу проходил в Ивановской области, Монголии, Китае, Читинской области, Москве, Ленинграде, ГДР, Эстонской ССР, Мурманской области. Его военная профессия – сапер. В послевоенное время занимался разминированием Кольского полуострова.

– Я очень горжусь тем, что в моей жизни есть такой добрый светлый человек. Мы знакомы почти 20 лет, – отметил Андрей Сысоев. – Павлом Николаевичем гордится наш город. Полковник, ветеран войны, ветеран вооруженных сил. Он внёс огромный вклад в патриотическое воспитание мурманской молодёжи. Работал в школах, в университете, преподавал военное дело, гражданскую оборону.

Павел Николаевич Лоснов награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 г. – 1945 г.», медалью «За победу над Японией», медалью Жукова, Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени. Является членом Мурманской городской общественной организации ветеранов войны и военной службы. Автор книги «Невыдуманные истории о событиях военных и послевоенных лет».