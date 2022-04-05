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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.22 12:30

Глава муниципального образования город Мурманск Игорь Морарь заключил контракт с главой администрации города Мурманска

В соответствии с решением Совета депутатов от 31.03.2022 №34-466 на эту должность назначен Юрий Сердечкин. Подписание контракта – необходимая процедура, после которой избранный руководитель органа исполнительной власти официально приступает к своим полномочиям.

– Поздравляю Юрия Валерьевича, уверен, что он обладает необходимыми качествами и профессиональными навыками для успешной работы. Убежден, что Юрий Валерьевич приложит все усилия для дальнейшего развития города-героя, – прокомментировал Игорь Морарь. – Впереди у нас много важных дел на благо мурманчан.

– План работы на ближайшее время уже сформирован. В самые короткие сроки нам с коллегами необходимо согласовать первоочередные задачи и приступить к их реализации, – обратился Юрий Сердечкин. – Я горд за предоставленную мне возможность исполнять полномочия главы администрации Мурманска. Не сомневаюсь, что общими усилиями мы сделаем жизнь горожан еще лучше. Это касается всех направлений деятельности: социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, транспортно-дорожной инфраструктуры.

Сразу после заключения контракта Юрий Сердечкин провёл первое рабочее совещание, на котором присутствовали заместители главы администрации города Мурманска и руководители структурных подразделений.

Глава администрации отметил, что открыт для взаимодействия в любых форматах и готов к совместной работе в решении приоритетных задач по развитию заполярной столицы.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22141&page=1

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