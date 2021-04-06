Глава муниципального образования город Мурманск вручил памятные подарки победителям конкурса программы «Шаг в будущее»

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев поздравил победителей одного из конкурсов программы «Шаг в будущее». Ими стали ребята из Координационного центра по работе с одаренными детьми города Мурманска.

— Каждый ребёнок одарен в своём направлении. Это и гуманитарии, и техники. У всех за плечами богатый опыт участия в олимпиадах разных уровней, в том числе всероссийских. Удивляет, что в таком юном возрасте ребята — сформировавшиеся специалисты, а их научные работы имеют прикладной характер и готовы к применению уже сегодня, — отметил Андрей Сысоев. — Мурманское образование — моя большая гордость, и я всегда говорю об этом с удовольствием.

После беседы с юными мурманчанами глава муниципального образования город Мурманск вручил им памятные подарки и пожелал дальнейших успехов.

Помимо обучающихся координационного центра отличилась и исполнительный директор учреждения Яна Мишина. Она была награждена почётным знаком Российской научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее».

— Для нас очень значима эта победа. Конкурс проводится не первый год, и традиционно наша команда занимает призовые места. Это неслучайно, ведь в нашем центре разработана система, которая не только выявляет способности детей, но и позволяет ребятам представить себя на интеллектуальных состязаниях разного уровня.