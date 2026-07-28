Глава Мурманска Иван Лебедев: «Планируем снести 50 домов до конца этого года»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании глава Мурманска Иван Лебедев доложил о программе по сносу аварийных деревянных домов.

Так, за последние две недели в городе-герое снесены пять расселённых двухэтажных дома: переулок Русанова, 13 (год постройки 1930); переулок Русанова, 15 (год постройки 1930); ул. Полярные Зори, 52 (год постройки 1941); ул. Павлова, 29 (год постройки 1956); ул. Зелёная, 64 (год постройки 1935).

«Планируем снести 50 домов до конца этого года. До конца августа к сносу планируется ещё шесть аварийных зданий на улицах Бондарной, Адмирала флота Лобова, Жуковского и Набережной», — сообщил Иван Лебедев.

На первом этапе будет проведено благоустройство, — засеяны газоны, чтобы территории выглядели ухоженно. Сейчас комплексно прорабатывается вопрос о долгосрочном использовании каждой площадки.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571753/#&gid=1&pid=1