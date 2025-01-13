Глава Мурманска Юрий Сердечкин проведёт встречу с жителями областного центра

«Уважаемые жители города! Предлагаю продолжить совместную работу над тем, чтобы Мурманск стал ещё более комфортным и современным городом для жизни», - написал глава города Мурманска на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

Встреча с земляками запланирована на 16 января в 18.30. Она будет проходить по адресу: г.Мурманск, просп. Ленина, 19 и 21.

В этот день жители столицы Заполярья смогут озвучить предложения и задать интересующие вопросы, а также обсудить актуальные проблемы и найти совместные решения.

Помимо этого, состоятся встречи глав округов: в Октябрьском округе - 14 января, Ленинском округе - 15 января и в Первомайском округе -16 января.

Фото: https://vk.com/serdechkinid?z=photo611314210_457246782%2Fwall611314210_8937