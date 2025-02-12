Глава Мурманска Юрий Сердечкин провёл очередную встречу с жителями города: основной поток жалоб касался работы управляющей компании

Традиционно встречи в округах областного центра - выездные. Такой формат удобен самим мурманчанам - не нужно специально куда-то ехать, проще собраться вместе с соседями, на конкретном примере показать, что их волнует.

Встреча во дворе дома №12 по улице Зои Космодемьянской длилась два часа. Одной из популярных тем стало желание найти применение территории старой детской площадки в районе домов №№2/1 - 12. При этом жители хотели бы увеличить количество парковочных мест во дворе.

Специалисты комитета по развитию городского хозяйства оценят схему размещения инженерных коммуникаций, после чего мурманчанам будут предложены варианты, как реализовать их инициативу.

- Конечно, основной поток жалоб касался работы управляющей компании. Так, проблемы возникают с расчисткой территории домов №14-18. Например, в зоне ответственности УК есть участок, который размещён вплотную к дому, управляемому ЖСК. Одни чистить не могут, другие не хотят. Обстоятельства понятны, поможем решить вопрос, - отметил Юрий Сердечкин.

Также по просьбе мурманчан управлением Первомайского округа достигнута договоренность с представителями сетевого магазина о том, чтобы скорректировать текущий график разгрузки машин. Ранее автомобили часто перекрывали проезд.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29346&page=1